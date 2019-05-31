Sahabiye Projesi Hızla Devam Ediyor

Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi alanına giderek çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hızla sürdüğünü, Ramazan Bayramı'ndan sonra daha da hız kazanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte Sahabiye Projesini yerinde takip etti. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanına giden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sahabiye projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bayramdan sonra daha yüksek bir tempoyla çalışmalar sürecek. Hak sahiplerine konut ve iş yerlerini zamanında vereceğiz. Böylesine prestijli bir proje şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaatları devam eden birinci etabında 622 daire ve 55 iş yeri ile 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark bulunuyor.