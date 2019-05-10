İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahabiye Projesi'ne hız kesmeden devam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin hız kesmeden devam ettiğini, ikinci etap için de ihale aşamasına geldiklerini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki incelemelerine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Büyükşehir bürokratları da katıldı. Başkan Büyükkılıç, şantiye alanında incelemeler yaparak ilk etabın inşaatlarını yapan Erkut İnşaat'ın yetkilileri ile görüştü. Sahabiye Projesi ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Sahabiye'nin Kayseri'nin prestij projelerden biri olduğunu söyledi. Kış şartlarından ve yasal mevzuattan kaynaklı olarak müteahhit firmanın birkaç ay bekleme süresi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şimdi kaldıkları yerden; durmak yok, koşmaya devam mantığıyla çalışmalara başladılar” dedi.


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için de çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bakanlığımızın tavsiyesini de dikkate alarak ikinci etaptaki 6 blokla ilgili gerekli çalışmalar yaptık. Yakında ihaleye çıkıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.