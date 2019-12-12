Sahabiye'de imzalar atıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüş Projesi hız kesmiyor. Birinci etap birinci kısımda inşaatlar hızla devam ederken birinci etap ikinci kısım inşaatlar için Kayseri'nin iki güzide firması olan Göker Gözütok ve Bülbüller İnşaat Ortaklığı ile sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki firma ile yapılan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiğini belirtti. Birinci etap birinci kısım inşaatların 2020 yılının 9'uncu ayında teslim edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Birinci etap birinci kısmı 9'uncu ayda teslim alacağız. Birinci etap birinci kısmı yapan Kayseri'mizin iftiharı firmalardan Erkut İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizin firmalarını sahiplenir yerli ve milli olma yönünde gayret gösteren bir anlayışa sahip olduğumuza da herkese ifade ederiz. Birinci etabın ikinci kısmının anlaşmasını da yapıyoruz. Güzide firmalarımızdan Göker Gözütok ve Bülbüller İnşaat'ın değerli ortaklığına teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum. Birbirlerine sahip çıkıp ortaklıklarını sürdürdükleri sürece Cenabı Allah onların en büyük ortakları olacaktır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın açıklamalarının ardından kat karşılığı yapılacak olan birinci etap ikinci kısımdaki 218 konut ve 18 dükkan için imzalar atıldı.