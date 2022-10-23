Sahada rahatsızlanan futbolcu ölümden döndü

Kayseri U-18 Ligi A Grubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor'un stoperi Yunus Emre Yiğit, Kılıçaslan Yıldızspor ile oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan Sanayi Esnafspor-Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşmasında yürekler ağızlara geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Sanayi Esnafsporlu oyuncu Yunus Emre Yiğit bir anda yere yığıldı. Genç oyuncunun maçın hakemi Abdulsamet Soytürk'e nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine sağlıkçı müdahale etti. Arkadaşlarının yardımı ile saha kenarına taşınan Yunus Emre Yiğit'in tedavisi için ambulans çağrıldı. Ambulansta EKG'si çekilen Yunus, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nefes almakta zorlanan Yunus Emre'nin kalp spazmı geçirdiği, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin gerçekleştirildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.