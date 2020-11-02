İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahan'dan Kabakcı'ya ziyaret

Daha önce Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yahya Şahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha önce Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yahya Şahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Gaziantep, Bolu ve Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulunan, bir çok sportif branş ve tesisleşmede önemli adımlar atan Yahya Şahan İl Müdürü Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şahan ve Kabakcı İlimizde yapılması planlanan Gençlik ve Spor faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Kabakcı, Ekinci'yi ziyarete tti


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş, Ahmet Metin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekci'de hazır bulundu.


Ziyarette yapılması planlanan etkinlikler ve projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.