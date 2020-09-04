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Şahin'den besi çiftliklerine ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, besicileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte bulunan besi çiftliklerini ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Çiftlikle bulunan hayvanları kontrol eden besicilerle sohbet eden Şahin, Kayseri'nin besicilik alanında da lider konumda olacağını söyledi.


Şahin, “Besicilikte önemli merkezlerinden biri olan ilimizde bu şekilde besicilerimizi gördükçe liderlik yolunda büyük adımlar atıldığımızı ve bu şekilde giderse Kayserimizin birçok alanda lider olduğu gibi besicilik alanında da lider konumda olacağız” dedi.

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