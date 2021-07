Şahin'den kurban kesecek vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara da kurban kesimi ile ilgili uyarılarda bulunan Şahin, “Kesim, uygun şartlar ve etleri zayi etmeyecek şekilde yapılmalıdır” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan ilçesinde bulunan Bülbülpınarı Kurban Satış Yeri'nde incelemelerde bulunarak, pazar esnafı ile sohbet etti. Alandaki hayvanları da inceleyen Şahin, “Bugün Kocasinan ilçemizdeki kurban pazarındayız. Pazar esnafımızı ziyaret ediyoruz. Kurbanlık alacak vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz. Burada bakanlığımızın asli görevlerinden bir tanesi de, kurban pazarlarına gelen hayvanların hem 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerekli sağlık kontrollerini yapmak, beraberinde de eğer talep gelirse hayvanların kurban vasfını taşıyıp taşımadığını, yaşla ilgili tespitleri yapmak üzere Kocasinan ilçe müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz var. Arkadaşlarımız akşama kadar burada her gün 2 hekimimiz görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da kurban kesimiyle ilgili uyarılarda bulunan Şahin, “Burada ticaret yapılıyor, pazarlık yapılıyor ama en nihayetinde bizim bu hayvanları kestikten sonra da yine 5996 kapsamında da uygun bir şekilde etleri sağlamak gerekiyor. Çünkü bunlar ülkemizin ciddi bir ekonomisidir. Bu hayvanların her biri yaklaşık 24 aylık bir besleme sürecinden sonra bu hale geliyorlar. Kesimin uygun şartlarda, belediyelerimizin göstermiş olduğu sahalarda, etleri zayi etmeyecek şekilde, çıkacak sakatatların herhangi bir şekilde çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde gereken hazırlıklar yapılarak kesim yerleri oluşturuldu. Bundan sonrasında da pay edilen etlerin işlenme ve çekim kısmında da, et ve et ürünlerini işleyen yerlerde kurbanlarımızın etlerini oralarda kıyma ya da diğer işlemlerini yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü diğer türlü paslı, kirli ve 1 yıldır çalışmayan kıyma makineleri piyasaya çıktığında hem ciddi anlamda etimizin zayi olması hem de gıda zehirlenmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Kesilen hayvanların kulak küplerinin kaybedilmemesi gerektiğini dile getiren Mustafa Şahin, “Kesilen hayvanlarımızın kulak küpelerini il müdürlüğümüzü ve kesim noktalarındaki arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu kutular içine bırakmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu ülkemizdeki en önemli istatistiğin tutuluşu demektir. Ülkemizdeki hayvan varlığını ne kadar eksilttiğimizi, üzerine ne kadar koymamız gerektiğini de buradaki küpelerin düşümü ile gerçekleştireceğiz. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın hem İslam alemine hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.