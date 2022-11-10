Şahmelik Köyünde 'Spor yap, zinde kal' Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde Develi Şahmelik Köyü İlk ve Ortaokulunda 'Spor yap Zinde kal' etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 90 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak liderliğinde yapılan etkinliklerin bitiminde üniversite ve Şahmelik İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri Develi ilçesi Şahmelik ilk ve ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır bulunuşluklarını arttırmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.