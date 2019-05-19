Sahra Galip Özsan Ortaokulu'ndan Hentbolde Büyük Yatırım

Kayseri'yi uzun yıllardır hentbolde kız takımı olarak başarıyla temsil eden ve Türkiye Şampiyonalarında ciddi başarılara imza atan Talas Sahra Galip Özsan Ortaokulu bu yılda kız takımı olarak Türkiye yarı finallerine gitti. Yeni eğitim öğretim yılında da Kayseri'de aynı başarılara imza atmak için aralıksız devam ederken Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Özcan koordinatörlüğünde 2008/2009 doğumlularla okullu ve kulüplü olarak erkek hentbol takımı çalışmalara başladı.

4 ve 5.sınıflardan seçilen 40'a yakın sporcularla Talas Spor Salonununda çalışmalara başlayan Kayseri'nin hentboldeki başarılı okulu Sahra Galip Özsan Ortaokulu 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılına miniklerle hentbole giriş yapacak ve ileriki yıllarda başarılar için temelleri atmış olacak.

Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Özcan yaptığı açıklamada, "Kız takımı olarak yıllardır Antrenörümüz Ali Kaya hocamızla ciddi başarılara imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Aynı başarıyı erkeklerde de Hentbol İl Antrenörü Levent Kaya Hocamla elde etmek istiyoruz. Yıllardır okullu kulüplü alt yapıda lig düzeyinde ciddi başarılar elde etmiş Türk Hentbolüne bir çok sporcuyu kazandıran Milli Takımlara, Süper Liglere sporcular kazandıran Levent Kaya hocamla okulumuzda ve şehrimizde ciddi başarılara imza atacağız" dedi.