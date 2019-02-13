Sahte altın verip gerçeğini alan dolandırıcı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı kuyumculara sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve para alan bir şahsı izledikleri 115 saatlik kamera kaydında tespit ettikleri araçtan yola çıkarak Kahramanmaraş'ta yakaladı.

Edinilen bilgiye göre farklı tarihlerde Kazancılar Çarşısı, Sahabiye Mahallesi ve bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan kuyumcularda sahte altın verilerek karşılığında gerçek altın ve nakit para alınması sonucu nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Olayların bildirilmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

115 saat kamera kaydı incelendi şüpheli Kahramanmaraş'ta bulundu

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, yaklaşık 115 saatlik görüntülerde şüphelinin Kahramanmaraş'tan kiraladığı araçla Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde aracı kiralayan şahıs ile olayları gerçekleştiren şahsın aynı olması üzerine özel ekip Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortaklaşa çalışma sonucu şüpheli R.A. (31), olaylarda kullandığı araçla birlikte yakalandı. Yapılan aramalarda 11 adet sahte zincir kolye, 2 adet sahte bileklik ile kuyumcudan aldığı 5 bin 980 TL para, kuyumculardan sahte altın karşılığı almış olduğu 4 adet cumhuriyet altını, 4 adet çeyrek altın ve 4 adet bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dolandırma anı kamerada

Öte yandan kuyumcuda gerçekleşen dolandırıcılık anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde R.A.'nın kuyumcu ile bir süre konuştuğu, daha sonra cebinden çıkardığı sahte altınları kuyumcuya vererek gerçek altınlarla değiştirdiği görülüyor.