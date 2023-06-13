İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Kayseri’de internet üzerinden satış yapan insanları sahte dekont düzenleyerek dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri'de internet üzerinden satış yapan insanları sahte dekont düzenleyerek dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kentte internet üzerinden elektronik ürün satan insanları arayarak buluşan ve sahte dekont düzenleyerek parasını banka yoluyla gönderdiğini söyleyerek dolandıran G.S.P (27) yakalandı. Yapılan çalışmalarda G.S.P.'nin 13 farklı olayda 15 kişiyi 190 bin 450 TL dolandırarak zarara uğrattığı tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.