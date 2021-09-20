Sahte dolar bozdurmak isteyen şahsı polis engelledi

Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'na gelerek dolar bozdurmak isteyen yabancı uyruklu A.A.A.'nın durumundan şüphelenen polis ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 500 dolar ele geçirilirken, incelemelerde dövizlerin sahte olduğu tespit edildi. Sahte paralara el konulurken A.A.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.