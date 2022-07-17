Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar

Kayseri'de sahte 6 bin doları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde S.A. ve M.E.A.'nın sahte dolarlarla alışveriş yapacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada sahte 6 bin dolar ele geçirildi. Farklı illerde sahte dolarları piyasaya sürdüğü değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.