Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsuz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin bir çok ameliyatta kullanıldığı belirlendi.

H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.