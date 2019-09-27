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Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren 2 kişi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen firmanın yetkilileri olan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsuz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin bir çok ameliyatta kullanıldığı belirlendi.


H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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