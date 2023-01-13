Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, toplam değeri 42 bin 420 TL olan sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen parada sahtecilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Sahte banknotlarla alışveriş yapan şahsı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada piyasa değeri 42 bin 420 TL olan sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.