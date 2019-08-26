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Şair Fazıl Ahmet Bahadır okurları ile buluştu

Hunat Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Şair Fazıl Ahmet Bahadır okurları ile buluştu.


Öğrencilerin çıkardığı dergi için düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurları ile bir araya gelen şair Bahadır burada şiirler seslendirerek kitapları ve şiirleri hakkında bilgiler verdi. Hunat Kültür Merkezinde düzenlenen imza gününde okurlarının kitaplarını da imzalayan Bahadır, “Öncelikle cesaretlerinden, heyecanlarından ve başladıkları işi bitirme başarılarından dolayı bu gençleri kutluyorum çok büyük bir iş başardılar. Gençler bana gelip bir dergi çıkaracaklarını söyleyerek ‘hocam bize yardımcı olur musunuz' diye sordular, ben de seve seve yardımcı olacağımı söyledim. Sonuç olarak benim beklediğimin çok daha üzerinde bir dergi çıkarttılar. Yaşlarına göre hakikatten çok güzel bir dergi oldu ‘Işık dergisi' inşallah uzun yıllar edebiyat dünyasını aydınlatacak diye ümit ediyorum” diye konuştu.

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