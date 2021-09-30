İhlas Haber Ajansı

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Sakaltutan yolundaki çalışmalar tamamlandı

Talas Belediyesi tarafından Sakaltutan’ın Tomarza yolu bağlantısında yapımı devam eden asfalt, kot düzenleme ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Talas Belediyesi tarafından Sakaltutan'ın Tomarza yolu bağlantısında yapımı devam eden asfalt, kot düzenleme ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.


Kısa süre önce bölgede başlayan çalışmalarda 1 kilometre uzunluğundaki yolun önce kot farkı giderildi. Zemin sıkıştırma, dolgu ve kot giderme gibi altyapı çalışmalarından sonra yol genişliği 12 metreye çıkartılarak ulaşım rahatlığı sağlandı. Ayrıca yolda kısım kısım 5 ila 8 metre yüksekliğindeki tepeler iş makinalarıyla düzeltilirken virajlı bölümler de tehlikeli olmaktan çıkartıldı.


2 bin ton sıcak asfaltın serildiği yolda böylelikle özellikle kış çalışmalarında büyük zorluklara neden olan engebeli ve virajlı yol, yapılan dolgu ve düzenlemeler sonucu konforlu ve güvenli hale getirilerek ulaşıma açıldı.

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