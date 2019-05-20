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Sakıb 9 ay sonra forma giydi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Sakıb Aytaç, 9 ay sonra formasına kavuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç, 9 ay sonra formasına kavuştu.


Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında oynanan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç'ın forma hasreti sona erdi. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Sakıb Aytaç, sezonun ikinci maçı olan Bursaspor maçında sakatlanmıştı. 18 Ağustos 2018 tarihinde oynanan bu maçın 58. dakikasında oyundan çıkan Sakıb Aytaç, tam 9 ay sonra bir deplasman maçında forma giydi.


Haftalardır takımla birlikte çalışan Sakıb Aytaç, teknik direktör Hikmet Karaman tarafından Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya sürüldü. Sakıb Aytaç, sol bekte görev yaptı. Sakıb, müsabakanın 61. dakikasında Artem Kravets'in attığı golün asistini de yaptı. Sakıb maçın 88. dakikasında yerini Emre Demir'e bıraktı.

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