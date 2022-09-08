Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Salça Günleri, Mimarsinan Mahallesi'nde devam etti.

Belsin bölgesinde başlatılan Salça Günleri'nin bu hafta Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak dört yıldır Salça Günleri düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile hem çevre görüntü ve kirliliğine son veriyoruz. Hem aile bütçesine katkı sağlıyoruz. En önemlisi de geleneklerimize ve yöresel yemek kültürüne sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyoruz. 50 kazan hazır üç vardiya olmak üzere her gün 100-150 aile salça yapıyor. Salça yaparken aile piknik de yapıyorlar. Çocuklar oyun alanlarında oynuyor. İkramlarımız oluyor. Yani aile de herkese bir hizmet var. Bu alanlarda komşu illerden hatta yurt dışından izne gelenler dahi var. Yani Salça günleri ulusal ve uluslararası bir çalışma niteliğinde. Anlatmaya gerek yok tablo ortada” dedi.

Salça Günleri'ni değerlendiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tür bölgesel nitelik tanıyan ve bir bakıma gelenek haline gelen çalışmaları, disipline ederek devam ettireceklerini sözlerine ekledi.