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Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeme-içme mekânlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden hijyenik ve güvenilir hizmet veren üyelerin telefon, adres ve konum bilgilerini Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında ve kurumsal kayseri.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeme-içme mekânlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'yla imzaladığı protokole istinaden hijyenik ve güvenilir hizmet veren üyelerin telefon, adres ve konum bilgilerini Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde, Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde yayınlanmaya başladı.


Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'yla imzaladığı protokole istinaden birçok hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir Kayseri” mobil uygulaması ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde vatandaşların daha steril bir ortamda hizmet alabilmeleri için Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde oda üyelerinin telefon, adres ve konum bilgileri yayınlanmaya başladı.


Vatandaşlar, Akıllı Şehir Kayseri Mobil uygulaması ile Özel Hizmet ve Ustalar menüsünde bulunan ilgili kategorideki işyerlerinden hiçbirinin adresini bilmiyorsa, akıllı telefonlarıyla konum bilgisini aktif ederek, en yakın işletmeleri listeleyebilecek ve yol tarifi alabilecekler. İş yeri bilgilerini ise telefonun rehberlerinde yer alan ikinci bir kişiyle paylaşarak kişinin ekstra zaman kazanmasını sağlayabilecek.

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