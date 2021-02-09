Saman balyaları yanan vatandaşı devlet sahipsiz bırakmadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında hayvan yetiştiriciliği yapan bir vatandaşın 6 bin saman balyasının yanması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerine yeni balyalar gönderildi.

İlçeye bağlı Hırka Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hayvan yetiştiriciliği yapan Hidayet Demirtaş'a ait 6 bin adet saman balyası yandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Ziraat Odası harekete geçti. Devlet, yangın nedeniyle büyük zarar gören Hidayet Demirtaş'ı sahipsiz bırakmayarak yanan balyaların yerine yenisini gönderdi. Hidayet Demirtaş'ın evi önünde düzenlenen programda konuşan Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay; "Hidayet beyin hayvanları için kullandığı yem balyalarının yanması ve mağdur duruma düşmesinden dolayı bugün buraya geldik. Hep birlikte Hidayet amcamızın sıkıntısına çözüm arıyoruz. Tarım Müdürlüğümüzün acil bir şekilde yapmış olduğu yem desteği var. Kendilerine ilçemiz ve köyümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise devletin tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. Bir sıkıntı yaşanmış ve ardından hızlı bir şekilde devletimiz imkanları doğrultusunda Ziraat Odamız, Tarım İl Müdürlüğümüz, diğer kurumlarla birlikte buradaki yarayı sarmak için refleks göstererek tedbirlerini almış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İhtiyaç olduğu zaman hemen orada olmak son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de devletin hızlı bir şekilde refleks göstererek vatandaşın yarasını sardığını kaydederek, "Buradaki yangın haberi akşam ulaştığında ertesi gün Ziraat Odası Başkanımız ve ilçe müdürümüzle geldik, mevcut durumu gözlemledik. Bakanlığa durumu bildirdiğimizde hızlı bir şekilde hareket ederek en yakın tarım işletmeden yemleri buraya kadar getirdik. Bununla beraber ziraat odası başkanlarımızın göndermiş olduğu kaba yemlerimiz var. Allah beterinden esirgesin. Ama şu da bir gerçek ki artık devletimiz hiç olmadığı kadar hızlı, vatandaşın yanında" şeklinde konuştu.

Yanan balyaları yerine yenisine kavuşan Hidayet Demirtaş ise emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Programa Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de katıldı.