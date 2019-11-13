Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.