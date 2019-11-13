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Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

Belarus’ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.


Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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