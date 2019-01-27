İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şamil geldi Mensah gitti

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Şamil Çinaz takıma katılırken Bernard Mensah cezalı duruma düştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz takıma katılırken Bernard Mensah cezalı duruma düştü.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynadığı Bursaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroya giremeyen Şamil Çinaz, cezasını tamamlarken bu kez de Bernard Mensah cezalı duruma düştü.


Maçın 57. dakikasında Tunay Torun'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Bernard Mensah, ligin 20. haftasında Malatya'da oynanacak müsabakada takımındaki yerini alamayacak. Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Şamil Çinaz orta alandaki yerini alabilecek.


Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor takımında 5. kırmızı kartı gören isim olan Bernard Mensah ise 21.hafta Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.