Şampiyon okçular Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in okçuluk sporuna verdiği destekler meyvelerini vermeye devam ediyor. Samsun'daki Federasyon Kupası'ndan madalya ve kupalarla dönen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.'nin okçuları Başkan Çelik'i ziyaret ettiler. Başkan Çelik, bu tür başarıların şehrin marka değerine de katkı verdiğini söyledi.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 108 kulüpten 875 sporcunun katılımıyla yapılan 2018 Salon Federasyon Kupası'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Okçuluk Kulübü damga vurdu. Şampiyonada Gizem Elmaağaçlı, Büşra Nur Gürlek ve Tuğçe Erciyes'ten oluşan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Makaralı Büyük Bayan Takımı Türkiye Şampiyonu, Egemen Uslu, Mert Kaya ve Mustafa Dinçel'den oluşan Makaralı Genç Erkek Takımı ise Türkiye 2'ncisi oldu. Şampiyonada ayrıca, Büşra Nur Gürlek bireysel atışlar sonucunda da Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi. Spor A.Ş.'nin başarılı okçuları kupa ve madalyaları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ettiler.

“SPORCULARIMIZ OLİMPİYATLARDA DA BAŞARILI OLACAKLAR”

Alınan kupa ve madalyalardan dolayı sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Kocasinan Belediye Başkanı olduğumda vaatlerim arasında okçuluk da vardı. Okçuluğa önem vereceğimizi belirtmiş, en kolay Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu çıkaracağımız branşın okçuluk olduğunu söylemiştim. Okçuluğun geleneksel sporumuz olması nedeniyle de bu branşa desteğin önemli olduğunu belirtmiştim. Sporcularımız bu sözlerimin gerçekliğini uygulamalı olarak gösteriyor ve katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönüyorlar” dedi. Bu başarının devamını beklediğini de vurgulayan Başkan Çelik, genç sporcuların olimpiyat şampiyonu da olabileceklerini dile getirdi ve kendilerine güvendiğini söyledi. Şampiyonada altın madalya kazanan Büşra Nur Gürlek'i atış öncesi ve sonrasında telefonla aradığını da ifade eden Başkan Mustafa Çelik, genç sporcunun heyecanını paylaştığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir şehrin marka değerinin bu tür başarılarla arttığını da vurguladı.

GENÇ TAKIMLA BÜYÜK BAŞARI

Spor A.Ş. Antrenörü Ümmühan Çelik de yaptığı açıklamada genç bir takımla yarışmalarına rağmen büyük takımda çok iyi mücadele ettiklerini ve hem bayanlar hem de erkeklerde başarılı olduklarını söyledi. 4-6 Ocak'ta 4 sporcuyla milli takım seçmelerine gideceklerini ifade eden Ümmühan Çelik, milli takıma girerek Dünya ve Avrupa şampiyonalarından en iyi derecelerle dönmek istediklerini kaydetti.

Milli Sporcumuz Demir Elmaağaçlı da gittikleri şampiyonalardan madalyalarla dönerek Başkan Çelik'in yüzünü kara çıkarmadıklarını belirtti. Amaçlarının kadroyu daha da genişletmek olduğunu ifade eden Elmaağaçlı, “Sizin yanınızda ilk geldiğimizde bireysel olarak geliyorduk, verdiğiniz desteklerle şimdi takım olarak geliyoruz” dedi.