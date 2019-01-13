Şampiyon Simge Elektronik Şahinspor

Ligin son maçında OSB Teknik Koleji Atletikspor A takımını mağlup eden Simge Elektronik Şahinspor şampiyonluğu göğüsledi. Ligin ilk maçında OSB Teknik Koleji Atletikspor A takımı rakibi Simge Elektronik Şahinspor'u 3-2 yenmesine rağmen ligin son maçında ise 3-1 kaybedince şampiyonluğu rakibine kaptırmış oldu.

4 takımın katılımı ile başlayan ve çift devreli oynanan Kulüplü Küçük Kızlar Liginde rakiplerinin tek tek geçen Simge Elektronik Şahinspor son maçta OSB Teknik Koleji Atletikspor A takımını 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. OSB Teknik Koleji Atletikspor A Takımı ikinci, OSB Teknik Koleji Atletikspor B takımı üçüncü ve Erciyes Akademi Gençlik ve Spor Kulübü ise dördüncü olarak tamamladı.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları İl Hakem Kurulu Üyesi ve Federasyon Gözlemcisi Ömer Kesimci, Ahmet Akkaya ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle takdim etti.

Dereceye Giren Takımlar

1. Simge Elektronik Şahin Spor

2. OSB Teknik Koleji Atletik Spor (A)

3. OSB Teknik Koleji Atletik Spor (B)

4. Erciyes Akademi Gençlik ve Spor Kulübü