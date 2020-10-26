Şampiyon sporculardan Kabakcı'ya ziyaret

Atletizm, güreş sporcuları ile Wushu antrenörleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, TOHM Koordinatörü Filiz Koltuk ve milli atletler, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İl Müdürü Kabakcı, başarılarıyla göz dolduran milli atletlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Öte yandan, 1 Dünya Üçüncülüğü, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 6 Türkiye Şampiyonluğu olan Kahramanmaraş TOHM güreş sporcusu Tolga Özbek ve Wushu Milli Takım Antrenörü Adem Karakaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.