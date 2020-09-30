Şampiyon Taekwondocular Kabakçı'yı ziyaret etti

Eskişehir'de düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında 7 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanan Melikgazi Belediyesi Taekwondo takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'yı makamında ziyaret etti.

Eskişehir'de düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Taekwondo takımı müsabakalarda 7 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon Taekwondocular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştı.

Ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını belirten İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri Madalyalardan ötürü sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.