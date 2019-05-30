Şampiyon Talasgücü Belediyespor Başkan Yalçın'ı Ziyaret Etti

Finalde İstanbul ekibi İfaspor'u penaltılarla 4-3 mağlup eden sarı lacivertli takım, Kayseri tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da düzenlenen final maçlarında 75 ildeki 138 takım içinden finale kalan Kayseri temsilcisi, şehre şampiyonluk kupasıyla döndü. Kahramanmaraş ve Eskişehir'deki gruplarından namağlup çıkarak şampiyon olan Talasgücü Belediyespor, belediye meydanında meşaleler ve davul zurnayla karşılandı. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, teknik heyet ve oyunculara çiçekler verdi.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende konuşan Başkan Yalçın, terinin son damlasına kadar formanın hakkını veren oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik etti. Başkan Yalçın, Kayseri'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bizler çok mutlu olduk. Seçim kampanyası sırasında Talas'ı sporcu fabrikası yapacağımızı söylemiştik. Futbol ayağında ilk adımı atarak bizleri onurlandıran oyuncularımız inşallah Türkiye ve dünyadaki önemli takımlarda yer alacaklar. Şimdiden oyuncularımızı Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görür gibi oluyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şehri gururlandırdıkları için takımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, gençlerin ellerinden tutulduğunda neleri başarabileceklerinin görüldüğünü söyledi.

Teknik direktör Necati Karadağ, geçen yıl yarım kalan hikayeyi tamamladıklarını ifade ederek, “Bizlerin her zaman destekçisi olan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyunculara ve teknik heyete madalya ve kupaları konfeti yağmuruyla verildi. Büyük coşkunun yaşandığı tören çektirilen fotoğraflarla sona erdi.