Şampiyon Talasgücü yeni yetenekler arıyor

U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor'a yeni yıldızlar yetiştirmek için yaz futbol okulu açıldı. Geleceğin yıldız futbolcularının belirleneceği kayıtlar 30 Haziran'a kadar sürecek.

Talas Belediyesinin çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için geleneksel hale getirdiği 8-15 yaş arası futbol akademisi kayıtları başladı. Çocuklarının hem spor yapmalarını hem de U19 Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor altyapısına girme şansına sahip olmak isteyen veliler, belediyeye başvurabilecek.

Her yıl yaklaşık 100'den fazla çocuğun kayıt yaptırdığı futbol akademisinde bu yıl da üç farklı kategoride alımlar başladı. 8-10, 11-13 ve 14-15 yaş arası çocukların kayıtlarını yaptırabileceği akademide başvurular 30 Haziran'da sona erecek. Talas Belediyesi Beyaz Masa'ya kayıtların yapıldığı başvurularda sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve veli izin belgesi gerekli.

Temmuz ayı boyunca profesyonel antrenörler eşliğinde sürmesi planlanan futbol akademisinde yetişen oyuncular, şampiyon Talasgücü Belediyespor'un altyapısına girme şansı yakalayabilecek.