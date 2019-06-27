Şampiyon yüzücülerden Eskici'ye ziyaret

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezleri (TOHM) yüzme takımında yer alan ve uluslararası yarışlarda derece elde eden sporcular İl Müdürü Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Bulgaristan Burgaz'da yapılan Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ve Açık Su Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular ile TOHM yüzme takımı koordinatörü Corrado Rosso, antrenörler Uğur Kartal ve Ali Özmen, İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, şöyle dedi: “Hassas bir süreçte hassas bir dönemde Türk Bayrağının dalgalandığını görmek hepimizi mutlu etti. Elimizden geldiği kadar sportif anlamda başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Biz teknik alt yapıyı hazırlayarak sizlerin yetişmesine gayret ediyoruz ama burada en büyük başarı size ve sizi yetiştiren antrenörlerimize ait. Sizlerin ulusal ve uluslararası alanlarda aldığınız başarılar bizi gururlandırıyor. Disiplin, itaat, itimat başarıyı getiriyor. Herkes emek harcıyor. Sabahın erken saatlerinde, öğlen ve akşam antrenman yapıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Aldığınız başarılar herkese nasip olmaz. Bu onuru şehir olarak biz de yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde Avrupa Gençlik Oyunları ve Avrupa Şampiyonası müsabakaları var. 2020 ve 2034 hedeflerine gidiyoruz. Ülkemizi ve şehrimizi olimpiyatlarda temsil edecek sporcular çıkacaktır diyerek teşekkür etti ve başarılar diledi.”

Ziyaret Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin sporculara kitap hediye etmesiyle son buldu.