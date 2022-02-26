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Şampiyondan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım seçme müsabakalarından başarı ile dönen Kayserili sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım seçme müsabakalarından başarı ile dönen Kayserili sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.


Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım seçme müsabakalarından 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen Kayserili sporcu Ayşegül Doğanay Gençlik büyük bir sevinç yaşıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcumuzu silesini ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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