Şampiyondan Eskici'ye ziyaret

Rusya'nın başkenti Moskava'da yapılan 5. Wushu Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcu Buket Kaya, İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Şampiyonada Qinda müsabakaları 60 kg. Üst Genç Bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Buket Kaya, şampiyonluk sevincini İl Müdürü Eskici'yle paylaştı.

Buekt Kaya'yı makamında ağırlayan Eskici, sporcuya çiçek ve hediye paketi takdim ederek, Buket Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskici, sporcunun şanlı Türk Bayrağını göndere çektirdiği için gururlu olduklarını belirterek, Buket Kaya'yı ve antrenörlerini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.