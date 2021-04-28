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Şampiyondan Kabakcı'ya ziyaret

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Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında 48 kg'da şampiyon olan Kayserili Sporcu Hayriye Türksoy, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.


Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında 48 kg'da şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Antrenörü Esat Kaya ve Spor A.Ş. Kulüp Koordinatörü Çiğdem Kiraz Şahin ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Ali İhsan Kabakcı'ya takdim eden Hayriye Türksoy'a Kabakcı da çeşitli hediyeler verdi.

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