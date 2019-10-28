Şampiyonlar klasiklerine devam ediyor

26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Aksaray'da yapılan Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışlarında Kayseri sporcular damgasını vurdu.

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünden start alan ve Aksaray şehir merkezinde Valilik Binası önünde sona eren yarışlarda Kayserili Şampiyonlar bir çok kategoride rakiplerine şans tanımadı.

Yıldız Bayanlar kategorisinde yarışan sporcumuz Funda Taşkın Yol Yarışında birinci, kriteryum yarışlarında birinci olurken, ferdi genel klasmanda da Türkiye ikincisi oldu.

Genç Bayanlar kategorisinde de temsil eden sporcumuz İremnur Korkmaz yol yarışlarında ikinci, kriteryum yarışında da ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışlarda ilimizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.