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Şampiyonlardan Eskici'ye ziyaret

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasında derece alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasında derece alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.


12 ülkeden 570 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye adına yarışan 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan sporcular başarılarını İl Müdürü Eskici'yle paylaştılar.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, sporcularımızın Balkan Şampiyonasından 10 madalya ile dönmeleri Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını 12 ülkenin sporcularına dinlettiği için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

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