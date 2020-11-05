Şampiyonlardan Kabakcı'ya ziyaret

25-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldıran sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Tenis Şampiyonasında Büşra Doğan, Emine Yüksel, Emine Karakuş dereceye girerken, Kayseri takım halinde minik bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 2020 yılında hayata geçirilen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında, engelli gençlerin ve çocukların spora teşvik edilmesiyle başarılara imza atan proje Tenis Şampiyonasında elde ettikleri derece ile başarılarına bir yenisini ekledi. Sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yla zaferlerini paylaşmak için antrenörleri Arzu Bayram Eser ve Fevzi Canıbek ile ziyarete geldiler.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuların başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.