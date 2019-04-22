Şampiyonların zafer klasikleri devam ediyor

Antalya'da düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası sona erdi.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Boccia Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Kemer ilçesi Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda düzenlendi.

110 sporcunun yarıştığı şampiyonada Uluslararası Boccia Federasyonunun sınıflandırma kriterlerine göre bireyselde BC1-BC2-BC3-BC4-BC5, çiftlerde BC3-BC4 ve takımlarda BC1-BC2 kategorilerinde sporcular mücadele etti. Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden engelli sporculardan Öner Bozbıyık BC3 kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, sporcu Ersoy Turp ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Öner Bozbıyık ve Ersoy Turp BC3 çiftler kategorisinde de Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken, BC3 Çiftler Bayanlar kategorisinde ise Fatma Kuval ve Aysun Boyraz Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kayserili sporcular Türkiye Şampiyonasından toplamda 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyonada ilimizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.