Şampiyonluk iddiası bitti, arbede çıktı

Kayseri Süper Amatör Küme'de Hacılar Erciyesspor, son dakika penaltı golü ile Kayseri Yolspor'u 3-2 yenerek rakibinin şampiyonluk şansını bitirdiği maç sonrasında gerginlik yaşandı.

Kayseri Süper Amatör Kümede şampiyonluk iddiası bulunan Yolspor ile Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı'nda karşılaştı. çekişmeli geçen karşılaşmanın son dakikasında Hacılar Erciyesspor penaltı golü ile Yolspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncular arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede iki takım yöneticileri ve polislerin araya girmesi ile önlendi.