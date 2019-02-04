Şampiyonluk Klasiklerine 2019'da da devam

Etap Bisiklet Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları 31 Ocak-02 Şubat 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen “ Etap Bisiklet Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları” çok çekişmeli geçti.

Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Funda Taşkın yarışlarda yaptığı başarılı performanslarıyla ile göz doldurdu. Şampiyonanın ilk günü yapılan yarışlarda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, ikinci gün katıldığı kriteryum yarışlarında altın madalyanın sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Funda Taşkın ve antrenörü Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.