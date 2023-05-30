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Şampiyonluk kutlamasında kan aktı: 1 yaralı

Kayseri’de Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki bıçakla A.S.G.'ye (16) saldırdı. A.S.G. vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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