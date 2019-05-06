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Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçının bitiminde kavga çıktı

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçının ardından çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile önlendi.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçının ardından çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile önlendi.


Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kılıçaslan Yıldızspor ile Bünyan Belediyespor takımları Argıncık 2 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Kılıçaslan Yıldızspor'un 4-2 galibiyeti ile sonuçlandı.


Maç sonu sahadan çıkan iki takım oyuncuları ve taraftarları arasında başlayan arbede kavgaya dönüştü. Sahada hazır bulunan polis ekipleri olaylara müdahale etse de kavgada tarafları ayırmak kolay olmadı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonrasında kavga eden futbolcular ve taraftarları ayırdı.

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