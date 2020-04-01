Sanal alemde hafızı eğitimini tamamladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilince, Kayseri Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu'nda bir öğrenci eğitimini tamamlayarak, sanal alemin ilk hafızı oldu.

Akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de veren Kur'an Kursunda uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber 234 öğrenci mobil uygulamalar aracılığı ile öğretmenleriyle eğitimlerine devam etti. Hafızlık eğitimine örgün olarak başlayan öğrencilerden Mustafa Muaz Söke de uzaktan eğitimini tamamlayarak sanal alemin ilk hafızı oldu.

Evde mobil uygulamalarla eğitimlerine devam ettiklerini ve hiç irtibatlarını kesmediklerini söyleyen Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu Müdürü İsmail Doğan, “Burada biz hafızlıkla birlikte, akademik eğitim de veriyoruz. Malumunuz üzere korona virüsten önce normal eğitim veriyorduk. Bizim okulumuzda 234 tane fiili olarak hafızlık yapan öğrencimiz var. Korona virüsten sonra tatil yapılır yapılmaz, evde eğitim başlayınca evlerden öğrencilerimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık, aynı şekilde devam ettik kaldığımız yerden. Şu anda da ilk sanal hafızımız oldu. Sanal alemin ilk hafızı oldu da diyebilirim. Okuldaki eğitimi biz evlere taşıdık sadece. Biz bu durumdan memnun değiliz ama en az zararla bu süreci atlatmak istiyoruz. Memnun olmama sebebimiz de yüz yüze hafızlık eğitiminde bazı durumlar var ve evde biz bu durumları yaşayamıyoruz ama şu anda yapacak bir şey yok, mecburi bir durumdan dolayı biz sanal alemde bu şekilde yapmaktayız. Temennimiz kısa süre içerisinde bu durumun bitmesi ve biz de normal eğitimimize devam ederiz” dedi.

İsmail Doğan, hafızlık gibi zor bir süreçte hiç kayıp vermeden kendilerine dönen velilere teşekkür ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz evde kalsınlar ve bu süreç bitene kadar dışarıya çıkmasınlar. Çocuklarımızın eğitmenleri şu an anne ve babaları. Biz sadece sabahları onları derse alıyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işleri bir nevi anne babalar yapıyor bu süreçte. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hafızlık gibi zor bir süreçte, hiçbir kayıp yaşamadan bize dönebildiler. Evlerinde kalsınlar ve bize yardımcı olsunlar. İnşallah okulumuza geçince eğitimimize devam edeceğiz kaldığımız yerden.”