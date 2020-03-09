Sanatçılar Sokağı Genç Müzisyenleri Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin Sanatçılar Sokağı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Sanatçılar Sokağı'nın genç müzisyenleri Kültür Sanat Merkezi'ni gezen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, sokak müziği yapan gençlere ev sahipliği yaptı. İçerisinde modern bir Şehir Müzesi'ni de barındıran Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Sanatçılar Sokağı ile de farklı sanat dallarının buluşma noktası oluyor. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki Sanatçılar Sokağı bu kez genç müzisyenleri ağırladı. Sokak müziği yapan gençler, kaleyi gezenler tarafından ilgiyle izlendi. Sanatçılar Sokağı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte müziğin yanı sıra sanatın diğer dalları da icra edilecek.