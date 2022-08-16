Sanatçılar sokağı Ziyaretçilerini Bekliyor

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı'nın yeni dönemde açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini söylerken, Sanatçılar Sokağı'nda yaptıkları birçok el emeği, göz nuru eserleri halkın beğenisine sunan sanatçılar da, Kayserilileri buraya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanatın merkezi olan Kayseri'de, tarihi mirasını koruyan ve kültürel değerlerine önem veren çalışmalar yapmayı ve şehrin eşsiz hizmetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen, tarihi Kayseri Kalesi'nde vatandaşlar arkeoloji müzesi, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, Sanatçılar Sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanlarından faydalanabiliyor. Pek çok el sanatı ve sanatçısı ile kaleyi canlandıran Sanatçılar Sokağı'nın yeni sezonda açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman kültürel açıdan da daha da zengin olması için özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Büyükşehir Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerimizi en üst düzeyde yapıyoruz. Kayseri'ye yönelik yatırım ve hizmetlerimizi yaparken, şehrimizin ‘kültür şehri' yapma anlamında da birçok etkinlik ve çalışmalar yapıyoruz. Kayseri, aslında Anadolu'nun sanat ve kültür merkezidir. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel varlıklarımızı şehre kazandırmak bizim en önemli görevlerimizden. Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde de vatandaşlarımız Sanatçılar Sokağı'ndan, açık oturma alanlarından, kafeler ve seyir alanlarından faydalanabiliyorlar.”

Başkan Büyükkılıç, birçok el sanatı ve sanatçısı olduğunu ve vatandaşların ilgi odağı olan Sanatçılar Sokağı'nı tüm Kayserililerin görmesi gerektiğini ifade etti. Sanatçılar Sokağı'nda sanatını icra eden Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Mesut Coşkun da, 20 senedir sektörde olduğunu ve sanatsal ürünler üretmeye çalıştığını belirterek, “Yaklaşık 20 senedir bu sektördeyim. Özellikle deri, ahşap, aksesuar ve sanatsal malzemelerle uğraşıyorum, sanatsal ürünleri üretmeye çalışıyorum. Burada deri ile ilgili ürünler yapıyorum. Haritalar, kam davulları, geleneksel anlamda şuanda somut olmayan kültürel miras dediğimiz zırhlar gibi Kaşkarlı Mahmut'un haritası gibi masklar gibi yani deri ile ilgili birçok şey yapıyorum” dedi. Toplumun sanat ve kültürle besleneceğini vurgulayan Coşkun, “Siz bir toplumu ayakta tutmak istiyorsanız kültür ve sanatı ayakta tutmak zorundasınız. Dolayısıyla bunu beslemek zorundasınız. İlgiyle, alakayla ve destekle motive edersiniz, büyütürsünüz. Bugün için yaşa, yarın için hayal kur ama dünden öğren. Dün sanattır, kültürdür ve tarihtir. Bu bizimdir, bize ait olandır. Bunu desteklemek lazım” diye konuştu. Sokağın açılışından bu yana Sanatçılar Sokağı'nda olduklarını ifade eden ve taş oymacılığı dalında sanatını icra eden Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Ali Akaryol ise, “Burada yaptığımız taş oymacılığı ve Kültepe tabletleri replikası işidir. Aynı zamanda Kayseri'nin yöresel taşlarıyla Kayseri'nin tarihi dokuya sahip yapılarının maketlerini yapıyoruz. Mimar Sinan, Göbeklitepe, Kültepe'den çıkan tabletlerin replikası aynı zamanda dünya müzelerindeki ön plana çıkmış tabletleri burada yapıyoruz” şeklinde konuştu. Kayserililerin özellikle Sanatçılar Sokağı'na rağbet göstermesini istediklerini dile getiren Akaryol, “Burada envai çeşit sanatçı arkadaşlarımız var. Hepsinin el emekleri var. Sanatçının kendini geliştirebilmesi için ve vatandaşında kendi kültür alt yapısını oluşturabilmesi için buralara buralara uğraması lazım. Sanatçı ve halk beraberdir, birbirinden ayrılmaz. Ayrılmaz ikilidir. Tek isteğimiz Kayseri halkının burada bizimle buluşması” ifadelerini kullandı.

Deri İşleme Sanatçısı Oğuzhan Özen ise ilk insandan beri derinin kullanılan bir sanat olduğunu ve farklı ürünlerle sanatını insanlara sunmaya çalıştığını söyledi. Özen, “Sanatla ilgilenenler, ilgilenmeyenler, merak edenler herkesi bekleriz. Çok farklı ürünler var sokağımızda görmelerini isterim” diyerek Kayserilileri Sanatçılar Sokağı'na davet etti. Ahşap ve rölyef resim çalışması yapan Adnan Büyükbaş, “Şehrimizin yöneticilerine saygılar sunarım” diyerek sanat yönelik gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Takı tasarımcısı Yağmur Kılıç ise “Çıkıp çıkıp gelsinler, pişman olmayacaklarının düşünüyorum” diye konuşarak vatandaşları sanatçılar Sokağı'na davet etti. Kağıt rölyef ve keçe sanatçısı Nilgüm Biçer de “Belediyemiz burayı bize tahsis etti. Burada, sanatçılar sokağında bunları satıyoruz, yapılışını gelen misafirlerimize, müşterilerimize gösteriyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.