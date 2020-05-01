İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatçılardan korona virüs uyarısı

Sahnelerin sevilen seslerinden korona virüs uyarısı yapıldı.

Sanatçılar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını istedi.


Türkücü Yağız, "Geleceğimiz için yarınlarımız için evde kal Türkiye" çağrısı yaparken Sılanaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi atlatabilmek için evde kalmalıyız. Sağlıklı huzurlu bir şekilde, tekrar sevenlerimizle bir araya gelmek için evde kalmalıyız" dedi.


Küçük İbo da, "Bugüne kadar büyük bir sabırla evlerimizde kaldık. Daha fazla evimizde kalmamız gerekiyor. Bunun meyvesini en kısa zamanda yiyeceğimizi düşünüyoruz. Hayat eve sığar" derken Unzile de, "Virüs tedbirlerine harfiyen uymalıyız. En ufak boşvermişliğimiz, kendimizle birlikte yakın çevremizin, sevdiklerimizin hatta hiç tanımadığımız kişilerin hayatına mâl olabilir. Kimsenin katili olmayın. O yüzden evde kalın. Hayat eve sığar" çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.