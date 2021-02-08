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Sanayi Sitesi Kooperatifinden Başkan Cabbar'a ziyaret

Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim Karagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve kooperatif üyeleri ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında istişarelerde bulundu.

Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim Karagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve kooperatif üyeleri ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında istişarelerde bulundu.


Muayene istasyonunun arkasına 380.500 m2'lik alana yapılacak ve toplam alış bedeli 6 milyon 800 bin lira olan yeni sanayi sitesinin Develi ve sanayi esnafı için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar “Modernize edilerek Develimize yakışır görünüm kazanacak olan yeni sanayi sitemizin bir an önce yapılıp hayata geçirilmesi için Develi Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız” dedi.


El ele vererek yeni sanayi sitesinin faaliyete geçmesi için mücadele edeceklerini belirten kooperatif yönetimi Başkan Cabbar'a ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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