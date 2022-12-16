Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank MOBİBOYA İçin Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erciyes KSS'nin kente kazandırdığı tesisin açılışı için Kayseri'ye geliyor.

Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ile Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; Kayseri ve Türkiye'ye KUMSMALL ve MOBİTEK'in ardından önemli bir yatırım daha kazandırdıklarını açıkladı. Sarıkaya, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı törenle 19 Aralık Pazartesi günü hizmete açılacağını belirtti. Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ile Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da açılışını yapacakları MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisi'nin Kayseri mobilya sanayisine büyük katkı sunacağını söyledi. Bu önemli açılış için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da Kayseri'ye geleceğini ifade eden Sarıkaya; “Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü ‘Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesinde kurulan yüksek teknolojilerle donatılmış MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisimizi Kayseri sanayisinin hizmetine sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah açılışımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Kayseri protokolünü de ağırlayacağız ve bu önemli yatırımı başta üreticilerimiz olmak üzere kamuoyuna tanıtacağız” dedi.

"Ülkemizin en büyük su bazlı boyama tesisi"

MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisi'nin birçok özelliği ile bir ilk olduğunu vurgulayan Ercan Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sıfır atık politikasıyla çalışan mobilya ve metal boyama üssü MOBİBOYA, günlük 8 bin metrekare kapasitesi ve 7,2 milyon Euro yatırım sermayesiyle kurulmuş Türkiye'nin en büyük su bazlı boyama tesisidir. Kayseri'nin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunarak; ekonomik refahı canlandırmak üzere kurulan tesiste yüksek teknolojilerle donatılan, dünya mobilya standartlarına uygun su bazlı boyalar kullanılmakta ve boyama süreci tam otomatik makinelerle, robotik uygulamalarla tamamlanmaktadır. Bölgemizdeki mobilya ve metal işletmelerinin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğini ve çevreye duyarlı yaklaşımları konusunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurulan tesiste öncü teknolojik uygulamalarıyla son kullanıcıyla buluşan ürünlerde içerideki koku ve molekülleri çeken yepyeni bir sağlık modeli olması ve çocuklar için sağlıklı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konularında ayırt edici bir ürün yelpazesi sunulmaktadır. MOBİBOYA ayrıca, rekabetçi teknolojilerle kurgulanmış ortak kullanım tesisinde KOBİ'ler için bir inovasyon merkezi olma yolunda ilerlemeyi misyon edinmiştir.”

Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ile Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, MOBİBOYA'nın, sektöre kattığı değerle mobilya ve metal üreticilerini dünyadaki yenilikler ve çevreye duyarlı vizyonlar doğrultusunda güçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.