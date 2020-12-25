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Sanayici Kadir Ercan'ın hayatını kaybetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik’in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in kayınpederi ve aynı zamanda sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti. Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancığolu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Ercan'ın yakınları katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Ercan'ın cenazesi toprağa verildi.

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