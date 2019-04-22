Sanayiciler KUMS için bir araya geldi

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de sanayiciler 29 Ekim tarihinde açılacak olan Kayseri Uluslararası Mobilya Sanayicileri Sitesi (KUMS) için bir araya geldi.

29 Ekim tarihinde açılacak olan KUMS için sanayiciler bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan KUMSMALL Factory AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel üreticiler ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulunmak istediklerini ifade etti. Murtaza Durmuş'u İletişim Danışmanı olarak bünyelerine kattıklarını söyleyen Altunel, “Hep beraber ülkemize, Kayserimize katma değer oluşturacak, yılın 365 günü fuar mantığında çalışarak yurt içinde ve yurt dışında satış yapacak, çok güzel bir eser meydana getirmiş olduk. Ay sonunda şehir dışındaki mobilya marka ve firmalarına bir tanıtım toplantısı yapacağız, öncesinde şehrimizin siz değerli üreticileri ile bir araya gelerek öncelikle sizlerin bilgilendirmek istedik. Burası Kayseri mobilya sektörünün prestij projesi, burada Kayseri firmalarımızın çok ağırlıklı ve baskın olması lazım. Projeye ilk başlangıçta girememiş olabilirsiniz, biz size şu anda o fırsatı tanımak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. MOSDER üyelerine bir sunum yaptık, Perakende günlerinde ciddi tanıtım yaptık. AVM sektörünün öncü markalarını projemizi göstermek üzere Kayseri'de lansman yaparak ağırladık. Murtaza Durmuş Beyi İletişim Danışmanımız olarak bünyemize katarak projemizin tanıtımı ve reklam işlerini kendisine emanet ettik. Alışveriş merkezimizin yerel, bölgesel ve ulusal tanıtımlarına başlıyoruz” dedi.

Misafirleri Ekim ayında yapılacak mobilya fuarı ile beraber müşteri kabulüne başlamayı ve 29 Ekim 2019 tarihini resmi açılış tarihi olarak planladıklarının altını çizen Altunel, “Özellikle şu konunun altını çizmek istiyorum; Alışveriş merkezimiz mobilya ağırlıklı mobilyamızı tamamlayan Halı, perde Ev tekstili, Aydınlatma vb. gibi sektörler. Karma konseptimizi tamamlayan Giyim, Ayakkabı, sinema, eğlenceden yeme içmeye kadar her kesime hitap eden bir yapıdan oluşmakta. Şimdiye kadar mobilya sektörünün öncü markaları İstikbal, Yataş Enza, İpek, Kilim, Mondi, Serhat, Ergül, Divan, Weltew gibi markalar yerlerini almış durumdalar. Yine Türkiye genelinde, perakende sektörüne yön veren diğer markalar da burada hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ayrıca, Kumsmall Factory'de sadece mobilya değil; ev tekstili, halı, aydınlatma gibi tamamlayıcı sektörlerden de mağazalar bulunacak; eğlence alanları ve sinema salonlarıyla bölgenin çekim merkezi olacak. Bu da gösteriyor ki, burası hem toptan hem de perakende satış avantajlarının bulunduğu, özel bir pazar haline gelecek. Kaçırılmaması gereken bir fırsata dönüşecek. Şunu da belirtmek lazım; mobilya sektörünün en önemli şehri Kayseri'nin zirveye çıkması için sorunlara değil, çözümlere odaklanmalıyız. Hem Türkiye'de hem de dünyada pazar payımızı artırmak için tüm gelişmeleri takip etmeli, gerekli adımları atmalıyız. Bunun için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeli ve mağazalarımızı tüketicilerle buluşturmalıyız. Mobilya sektörüne ve şehrimize katkı sağlayacak bu projenin oluşmasında desteklerini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, oda başkanlarımıza Büyükşehir Belediyemize, Kocasinan Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

GLA Yönetim Firması CEO'su Tahir Çelik AVM'nin genel hatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantıda ayrıca KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile MD İletişim ve Danışmanlık Sahibi Murtaza Durmuş da çalışmalar ve projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.