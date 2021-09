Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temelini attı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de her hafta bir okulun temelinin atılacağının müjdesini de verdi.

Temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı. İlçeye 14 yeni okul kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizde inşaatı devam eden birçok okulumuz var. Bu ilaveten her hafta bir okul temeli atacağız. İhtiyaç olan yerleri tespit ederek projelerimizi yapıyoruz. Hayırseverlerimizle el ele veriyoruz. Melikgazi ilçemizin okul, cami, kuran kursu, sosyal tesis gibi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyoruz. Belediye başkanlarımızla okul yapma konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. Okul yapmanın yanında bakım onarıma ihtiyacı olan okullarımızı da tadilattan geçiriyoruz. Temelini atacağımız Saniye Şahin Yıldırım Anaokulumuz iki kattan oluşacak. Okulda 7 adet derslik, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası, mescit, arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunacak. Bu bölgedeki anaokulu ihtiyacını karşılayacak. Hayırseverimiz Saniye Teyzemize çok teşekkür ederim” dedi. “Eğitim her şeyin başı” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, “Maşallah Kayseri hayırseverliği ile bilinen bir şehir. Her yerde bir hayır eseri var. Temelini attığımız bu anaokulumuz hayırlı olmasını dilerim.” diye belirtti. Yeni eğitim tesisinin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever Yıldırım ailesinin katkılarıyla Saniye - Şahin Yıldırım Anaokulu'nun Battalgazi Mahallemizde temelini attık. Eğitim küçük yaştan başlar. Belediyelerimiz ile el ele, gönül gönüle şehrimizin geleceği için yapılar inşa edilir. Allah kendilerinden razı olsun; şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Okulumuzun hayırlı olmasını dilerim. Kayseri Orta Anadolu'nun yıldızı. Kayseri, 1.101 okul ile hizmet veren bir şehir. Eksiğimiz yok denecek kadar az. Belediye başkanlarımız ihtiyaçları belirleyip yeni okullar yapıyorlar, sağolsunlar.” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Buradaki temel atmamızın eğitim sistemine katkısı çok büyük. Bu güzel eseri şehrimize kazandıracakları için Melikgazi Belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ederim.” dedi.